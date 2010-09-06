В Орле возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту  избиения трех иностранных студентов, сообщает УМВД по Орловской области.

Полиция утверждает, что «все участники конфликта установлены». Сколько человек являются фигурантами дела, ведомство не уточняет.

С двух подозреваемых взята подписка о невыезде, говорится в пресс-релизе. Также полиция пишет, что иностранные студенты получили «незначительные телесные повреждения». Для оказания помощи они были доставлены в больницу, после чего одного пострадавшего отпустили из лечебного учреждения, двоих других – врачи отправили домой утром 5 августа. 

Как ранее сообщал «ВО», в ночь на 5 августа в самом центре Орла произошло массовое избиение трех иностранных студентов. Как сообщали очевидцы и жители близлежащих домов, вниз по улице Ленина шла толпа радикально настроенных молодых людей, скорее всего, футбольных «ультрас».

Их было несколько десятков. Они кричали футбольные лозунги вперемежку с матерными словами. Внизу улицы около типографии «Труд», у начала Александровского моста часть из фанатов напала на трех иностранных студентов (из Ирана). Их начали избивать и руками, и ногами. Избиение было жестоким, иностранцев били и руками и ногами, пишут очевидцы.

Как сообщают очевидцы, со стороны фанатов в драке принимали участие семь-десять человек. Судя по всему, полиция не увидела в этой драке националистической и экстремистской подоплеки. 

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Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
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