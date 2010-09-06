1 августа Орловский областной суд, рассмотрев жалобу пострадавшего в ДТП орловца, усилил приговор виновнику «пьяного» ДТП.

Подсудимый Н. Щербатенко, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил незначительное ДТП. Сотрудники ГИБДД попытались его остановить. Пьяный водитель на большой скорости попытался скрыться от преследовавшей его полиции.

И на одной из улиц Орла выскочил на встречную полосу, где столкнулся с пикапом. В результате удара  водитель пикапа получил серьезные травмы.

В июне Железнодорожный райсуд  Орла вынес  Щербатенко обвинительный приговор. Он осужден к одному году и трем месяцам колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда райсуд удовлетворил частично: с виновного в пользу пострадавшего водителя взыскано 250 тысяч рублей.

Потерпевший счел этот приговор мягким и подал жалобу в областной суд. И облсуд нашел его доводы справедливыми.

«Судом первой инстанции не в полной мере были учтены характер и степень общественной опасности содеянного Щербатенко Н.Г., его конкретные действия при совершении преступления, личность виновного, который ранее был неоднократно судим, по месту жительства характеризовался отрицательно, неоднократно привлекался к административной ответственности» - говорится в сообщении областного суда.

В итоге наказание Щербатенко было усилено. Облсуд увеличил до двух с половиной лет срок пребывания осужденного в колонии, лишив его прав на три года и в полном объёме удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации в сумме полмиллиона рублей.

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