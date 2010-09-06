В Орловской области на трассе Орел-Тамбов водитель на Seat выехал на встречную полосу влетел в каток.

Страшная авария произошла 8 августа в 18.30. 29-летний водитель на автомобиле Seat ехал в направлении Орла.

В районе 49 км он выехал на встречную полосу. А там стоял припаркованный на обочине асфальтно-вальцовочный каток. Не успев среагировать, водитель легковушки, на полном ходу влетел в каток.

Водитель иномарки умер на места до приезда бригады скорой помощи, сообщили в пресс-службе УИГБДД по Орловской области