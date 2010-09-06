Ливенский райсуд Орловской области ужесточил приговор мирового суда в отношении местного жителя, признанного виновным в мошенничестве при получении кредита.

Ранее мужчину приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, а райсуд добавил к этому сроку еще полгода.

Как следует из материалов суда, ливенец пришел в офис конторы по выдаче микрокредитов. Сказал, что работает и указал, данные о зарплате в 20 тысяч рублей, что было неправдой. Ему дали 5 тысяч рублей, он их забрал. И сел на 4 с половиной года строгого режима, как кредитный мошенник. Если исходить из этой фабулы, можно пересажать всех заемщиков, которые в срок не вернули кредиты или указали неверные данные о себе, что происходит сплошь и рядом.

Его обвинили в том, что он умышленно исказил данные о себе, заранее не собираясь ничего отдавать. Микрокредитная контора, которая в принципе могла ( и должна) проверить, правдивость сведений о заемщике, прежде чем выдавать деньги, добровольно выдала ему деньги.

Исходя из этого, приговор может показаться «людоедским». Но тут против мужчины сработали несколько обстоятельств. Он ранее был судим. Это раз. Пять тысяч рублей микрокредита он получил во время периода условно-досрочного освобождения. По приговору Орловского областного суда в связи с условно-досрочным освобождением, не отбытое мужчиной наказание составило 4 года 3 месяца 17 дней. Кроме того, суд указал, что в течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Все это вместе, видимо, стало основанием того, что ему дали большой срок «строгача», отказав даже в общем режиме. (Повторимся, за пять тысяч рублей добровольно выданного микрокредитной конторой кредита).