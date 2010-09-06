Вынесен приговор по громкому уголовному дело, фигурантом которого был заместитель прокурора Ливенского района Орловской области Олег Карпенко.

Бывшего работника районной прокуратуры приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ливенская газета «Уездный город».

Олега Карпенко обвиняли по статье УК «мошенничество». Как следует из материалов суда, он, зная об уголовном деле, возбужденном против ООО «Диалог», пообещал директору компании прекратить уголовное преследование. В обмен предприниматель должен был перечислить на карту зампрокурора крупную сумму.

Бизнесмен летом прошлого года по договоренности перечислил Карпенко часть денег. Однако следствие шло своим чередом и никаких позитивных изменений для «Диалога» не происходило. Бизнесмен обратился в органы госбезопасности.

В итоге зампрокурора был задержан с поличным при получении денег.

В ходе следствия высинилось, что Карпенко не мог повлиять на ход уголовного дела, знал об этом, но решил «подзаработать» на пустых обещаниях.

В своем последнем слове Карпенко сказал, что признает вину и раскаивается.

Суд учел раскаяние подсудимого, а также наличие у него троих  несовершеннолетних детей

В итоге бывший зампрокурора приговорен к двум годам колонии общего режима и двум годам запрета  занимать государственные должности.

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