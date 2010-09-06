Орловский СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Орла, которого подозревают в незаконном обороте специальных технических средств.

5 августа этого года подозреваемого из городского парка доставили в полицейский участок. Здесь у него изъяли очки со встроенным видеорегистратором.

Как сообщает управление Следственного комитета по Орловской области, экспертиза очков показала, что они «относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Подозреваемому вменяется статья ст. 138.1 УК РФ – «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».