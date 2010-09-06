Отставкой завершились для генерального директора АО «Орелоблэнерго» оперативные мероприятиz орловских силовиков, которые были проведены в компании на прошлой неделе.

В итоге сегодня стало известно, что ставленник прежнего губернатора Вадима Потомского, гендиректор «Орелоблэнерго» Евгений Зиновьев покинул свой пост.

Об этом сообщили «Орловские новости».

Господин Зиновьев возглавил областное АО осенью 2014 года. Сразу же после назначения 34-летний директор попал в скандал с покупкой элитного автомобиля. В декабре АО «Орелоблэнеро», единственным акционером которого является Орловская область в лице управления госимуществом, разместило извещение о закупке автомобиля AUDI Q7 за три миллиона рублей. После шквальной критики СМИ закупка не состоялась.