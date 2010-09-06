Во время встречи врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с жителями Шаблыкинского района 5 декабря, местные жители рассказали ему одну историю.

Если коротко: населенные пункты Кремль (да есть такой в этом районе), Дюкарево и Семеновку соединяла «бетонка» – дорога из бетонных плит.

Она стояла на балансе у местного предприятия. Когда хозсубъект пришел к полному успеху и банкротству, он продал бетонные плиты в соседнюю область. Новые хозяева стали разбирать дорогу и плиты вывозить.

Андрей Клычков по итогам визита в район написал об этой ситуации на своей странице в Facebook.

- Также жители пожаловались на то, что «бетонку» в районе продолжают разбирать. Ситуацию с этой дорогой под личный контроль взял прокурор области Иван Васильевич Полуэктов и правительство области, - написал врио губернатора.

Как сообщают очевидцы встречи с жителями района, прокурор Орловской области Иван Полуэктов, который также присутствовал на шаблыкинских мероприятиях, «услышав такое, не выдержав, встал и пообещал своим подчиненным из райпрокуратуры «судный день». Продавец дороги присутствовал на встрече. Он пояснил ситуацию, но дорогу вернуть так и не пообещал...», рассказал участник встречи.