В Орле 6 декабря в рамках операции по пресечению деятельности группы, подозреваемой в организации канала незаконной миграции, был задержан имам Орловской области Ахмадулло Исабаев, сообщил «Орелград» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Операция проводилась в рамках уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции».

В ее рамках были проведены обыски, задержаны несколько человек. В числе задержанных и имам Ахмадулло Исабаев.

«Причиной его задержания стал факт его родственных связей с одним из фигурантов, проходящих по уголовному делу. Представители мусульманской общины намерены обжаловать действия правоохранителей в прокуратуре Орловской области», - сообщил «Орелграду» руководитель местной организация мусульман «Ихлас» Башир Касиев.

В пятницу, 8 декабря, Советский райсуд Орла изберет меру пресечения для задержанных в рамках проведенной операции.