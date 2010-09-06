7 декабря представители администрации Орла встретились с жильцами дома №35а на ул. Салтыкова-Щедрина, который в последнее время оказался в зоне повышенного общественного внимания.

Дом был включен в план капитального ремонта этого года. Однако после проведенного летом этого года обследования, стало ясно, что он уже совсем старенький, «конструктивные элементы здания не соответствуют требованиям», и ремонтировать его не имеет смысла.

Сейчас назначено дополнительное обследование дома на предмет решения его дальнейшей судьбы. При этом оплатить это обследование жители должны сами. А это в общей сложности 15-30 тысяч рублей. Можно использовать на счете капремонта, но там всего 22 тысячи рублей. Почему нельзя использовать средства Фонда капремонта, которые предполагалось направить на этот дом, не поясняется.

Представители городских властей, а это была начальник отдела капремонта и расселения МКД Галина Итальянцева рассказала на встрече с жителями «развалюхи», что рассматриваются несколько вариантов решения проблемы.

Дом могут включить в региональную программу переселения из ветхого жилья, расселить в рамках программы развития застроенных территорий (за счет застройщика) или все-таки сделать здесь капитальный ремонт.

«В любом случае, необходимо провести обследование, а жителям определить источник его финансирования. Окончательное решение жильцам дома №35а на ул. Салтыкова-Щедрина предстоит озвучить на собрании в администрации Орла», - говорится в сообщении администрации областного центра.