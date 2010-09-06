Орловские спасатели вызволили застрявшего в вентиляции маленького щенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, 7 декабря за помощью к спасателям обратились сотрудники Воронежского правового институт.

Они сообщили, что недалеко от их вуза на территории завода в воздухозаборную шахту пробрался щенок и истошно оттуда скулит.

Для начала спасатели попробовали выманить щенка едой, но напуганный щенок не вышел на приманку. Потом сотрудники завода и спасатели и уже спустились в шахту, где на расстоянии 15 метров от края обнаружили щенка.

Однако подойти к людям он побоялся, а дотянутся до него спасатели не смогли.

Спасательную операцию решено было перенести на следующий день.

Срезав оголовок воздухозаборной шахты и прорезав несколько окон в вентиляционной шахте щенка удалось спасти.