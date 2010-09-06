Вступил в законную силу приговор Заводского райсуда в отношении депутата Орловского облсовета Андрея Чижова.

Апелляционным постановлением Заводской райсуд оставил без изменения приговор мирового судьи, без удовлетворения осталась и жалоба адвоката осужденного, сообщили в Орловской прокуратуре.

Андрей Чижов признан виновным в оскорблении представителя власти. в качестве наказания он получил 260 часов исправительных работ.

Как установлено в суде, Чижов с использованием грубой ненормативной лексики в неприличной форме оскорбил сотрудника войск национальной гвардии при исполнении им своих должностных обязанностей. Инцидент произошел в октябре прошлого года клубе «Ночь». Народный избранник от КПРФ стал участником потасовки. Конфликт а был заснят на видеокамеру. Ролик обошел все орловские медиа и соцсети.

Напомним, что в декабре прошлого года Чижова исключили из рядов КПРФ, а в феврале этого года орловские коммунисты приняли решение об исключении Андрея Чижова из фракции КПРФ в областном Совете. Но депутатом Чижов остается: по законодательству лишить его мандата однопартийцы не могут.