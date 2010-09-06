Вчера, 8 декабря, Советский районный суд Орла избрал меру пресечения трем фигурантам уголовного дела об организации нелегальной миграции.

В деле фигурируют главный имам Орловской области Ахмадулло Исабаев и два его сына.

Суд принял решение избрать для всех них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Имам и его сыновья подозреваются в организации канала незаконной миграции и неправомерной легализации в Орле мигрантов из Узбекистана.

Поздно вечером 6 декабря о задержании имама сообщили орловские СМИ. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного УМВД провели обыски и задержания в рамках расследуемого уголовного дела о незаконной миграции.

«Сын Исабаева оформил ИП и арендовал офис в здании гипермаркета «Линия» на улице Михалицына, где вместе с ним трудился и его брат, а также несколько подельников. Молодые люди под видом оказания услуг в оформлении регистрационных документов занимались, по версии следствия, незаконной регистрацией. В том числе, искали в Орловской области «резиновые квартиры» для фиктивной прописки. В свою очередь отец молодых людей Ахмадулло Исабаев, по данным следствия, посредством своей фирмы «Шелковый путь» оформлял мигрантам фиктивное трудоустройство», - сообщили подробности дела «Орловские новости».

Всего в деле насчитывается около 10 фигурантов.