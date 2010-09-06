В ближайшие сутки на территории Орловской области ожидаются мокрый снег, сильный ветер (временами до 20 метров в секунду), на дорогах туман и гололед.

Об этом жителей региона предупредило МЧС.

С вечера 9 декабря по 21 час 10 декабря в Орловской области ожидается облачная погода, Ночью возможен мокрый снег, дождь морось. Днем дожди, местами вполне себе приличные.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью минус 3 плюс 2, днем 1-6 тепла.

Примерная такая, явно не зимняя, погода продержится в регионе несколько суток.