На территории Орловской области за прошедшие выходные было зарегистрировано 47 ДТП, в результате семь человек получили травмы.

В том числе четверо пешеходов оказались под колесами автомобиля в Орле. Все они попали в больницу, сообщает пресс-служба УИГБДД по Орловской области.

Вечером 9 декабря на улице Московской в Орле под колеса отечественной ВАЗ-21124 попал 18-летний парень. За рулем легковушки был 19-летний водитель, а пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в непосредственной близости от него. Пешеход попал в больницу.

10 декабря в 10.45 26-летний водитель за рулем ВАЗ 2112, ехал по прилегающей территории около дома № 182 по улице Комсомольской. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 76-летняя женщина с травмами госпитализирована в отделение травматологии.

Вечером 10 декабря около 21.00 по улице Московской 46-летний водитель за рулем Ford допустил наезд на 69-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами женщина попала в отделение травматологии.

Рано утром 11 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 6 по улице Веселая 59-летний водитель за рулем Hyundai допустил наезд на пешехода. 46-летняя женщина госпитализирована в отделение травматологии.