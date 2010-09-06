Вчера, 10 декабря, на странице в сети Facebook бывший директор «АИЖК Орловской области» Сергей Кочергин, находившийся под стражей в рамках громкого уголовного дела коррупционной направленности, опубликовал пост, из которого следует, что он находится на свободе.

Мало того, в одном из комментариев, он пишет, что он уже в Москве. 

То есть как минимум, он не под домашним арестом не под подпиской о невыезде.

Получить оперативный комментарий от полиции, СК и прокуратуры  Орловской области «ВО» не удалось.

Как сообщили «ВО» в Советском районном суде, никаких решений об изменении меры пресечения райсуд не принимал. В областном суде пояснили, что последний раз Сергею Кочергину была продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 8 декабря. Более в суд по этому вопросу следствие не обращалось, в последнее время никаких решений по Сергею Кочергину суды не принимали.

В суде предположили, что по истечении этого срока следователь полиции, который вел дело (оно находилось в юрисдикции областной полиции) мог сам принять решение об избрании в отношении фигуранта, к примеру, меры в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Закон это позволяет», - объяснили в суде. Но, как мы писали выше, господин Кочергин сейчас в Москве, так что подписка о невыезде - это вряд ли. 

В СК сказали, что дело передано в ведение регионального управления Следственного комитета. Сообщит о статусе подозреваемого пообещали позже.

То есть на данный момент, не ясно, в каком статусе находится Сергей Кочергин, сняты ли с него обвинения, расследуется ли это дело или оно закрыто? Официальной информации по этому поводу нет.

Ждет комментариев от силовых структур региона.

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