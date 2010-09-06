В УИГБДД по Орловской области сообщили, что сначала года в Орловской области произошло 217 наездов на пешеходов.

В ДТП с участием пешеходов погибли 23 человека, 197 получили ранения, в том числе 36 детей.

В текущем декабре на дорогах региона уже произошло 14 случаев наездов на пешеходов, при которых один человек погиб и 13 получили ранения.

С 12 по 19 декабря сотрудники дорожной полиции проведут рейдовое мероприятия «Пешеход», которое будет направлено на пресечение нарушений ПДД водителями и пешеходами.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток, а пешеходам напоминают об использовании световозвращающих элементов на одежде.