Орловский СК сегодня сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление полномочиями» в отношении бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева.

Следователи полагают, что господин Дорофеев с декабря 2015 года по июнь этого года путем заключения юридических ничтожных сделок перечислил на счета семи юрлиц в общей сложности 139 млн рублей.

Договоры, по которым переводились деньги, предполагали предоставление компаниям-партнерам беспроцентных займов.

Однако «до настоящего времени в АО «Орелгортеплоэнерго» не возвращены займы на общую сумму более 137 миллионов рублей и проценты за пользование заемными денежными средствами в размере более 13 миллионов рублей», - говорится в сообщении управления Следственного комитета по Орловской области.

В учетом процентов следствие оценивает вред нанесенный областному «Орелоблэнерго» в сумму, превышающую 150 млн рублей.

22 ноября этого года гендиректор АО «Орелгортеплоэнерго» приехавший из Санкт-Петербурга Владимир Дорофеев был уволен с занимаемого поста. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы провели в офисе компании обыски и изъятие документов.

В январе 2015 года депутаты горсовета Орла по инициативе областных властей одобрили передачу 100% акций муниципального ОАО «Орелгортеплоэнерго» в региональную собственность. Акции были переданы безвозмездно.

В июле прошлого года тогдашний зампред правительства Орловской области Александр Ремига сообщил о планах областной власти передать городской теплосетевой комплекс (имущество АО «Орелгортеплоэнерго») в концессию частным структурам. 

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