11 декабря Советский райсуд Орла рассмотрел ходатайство УФСБ России по Орловской области об ограничении времени ознакомления обвиняемого по делу «Свидетелей Иеговы» датчанина Кристенсена и его адвокатов с материалами дела. 

В итоге суд пришел к выводу, что обвиняемый и его защита необоснованно затягивают процедуру ознакомления с материалами дела.

Суд установил для фигуранта дела и его адвокатов крайнюю дату - 25 декабря этого года включительно.

Гражданина Дании Денниса Оле Кристенсена  обвиняют в организации  деятельности экстремистской организации (часть 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, в октябре прошлого года по май этого года Кристенсен, несмотря на принятые судебные решения о ликвидации религиозной организации, продолжал ее деятельность. Он созывал собрания членов «Свидетелей Иеговы «Орел» в одном из домов в Орле, организовывал проповедническую деятельность, занимался финансовыми делами организации.

26 мая этого года Советский райсуд Орла вынес решение о заключении Кристенсена под стражу.

Орловская религиозная организация «Свидетели Иеговы – Орел» была признана незаконной решением областного суда в июне прошлого года. В октябре того же года это решение оставил в силе Верховный суд РФ. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» была признана экстремистской и ликвидирована.

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Александр Ремига после отставки ведет активную кампанию в СМИ

2. Прокуратура инициировала проверку статей о деле Доброхвалова – СМИ

3. В Орле чешский продюсер снимет фильм с участием звезд

4. Размещение облигаций даст Орловской области 35 млн рублей экономии

5. Кадастровая стоимость земли в Орловской области необоснованно завышена – Евгений Лыкин

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать

 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

10 декабря в 15.00 в музее И. А. Бунина состоится литературно-музыкальный вечер «Музей собирает друзей», посвященный 26-й годовщине открытия музея.

На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

Несколько слов

Как стать владельцем малого бизнеса? Все просто: надо купить большой и набраться терпения...

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ