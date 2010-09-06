11 декабря Советский райсуд Орла рассмотрел ходатайство УФСБ России по Орловской области об ограничении времени ознакомления обвиняемого по делу «Свидетелей Иеговы» датчанина Кристенсена и его адвокатов с материалами дела.

В итоге суд пришел к выводу, что обвиняемый и его защита необоснованно затягивают процедуру ознакомления с материалами дела.

Суд установил для фигуранта дела и его адвокатов крайнюю дату - 25 декабря этого года включительно.

Гражданина Дании Денниса Оле Кристенсена обвиняют в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, в октябре прошлого года по май этого года Кристенсен, несмотря на принятые судебные решения о ликвидации религиозной организации, продолжал ее деятельность. Он созывал собрания членов «Свидетелей Иеговы «Орел» в одном из домов в Орле, организовывал проповедническую деятельность, занимался финансовыми делами организации.

26 мая этого года Советский райсуд Орла вынес решение о заключении Кристенсена под стражу.

Орловская религиозная организация «Свидетели Иеговы – Орел» была признана незаконной решением областного суда в июне прошлого года. В октябре того же года это решение оставил в силе Верховный суд РФ. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» была признана экстремистской и ликвидирована.