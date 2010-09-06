Шесть собственников квартиры в разрушенном доме №68 на набережной Дубровинского в Орле отказались от подписания соглашений с властями Орла о выплате денежной компенсации за свои квартиры.

Они считают предложенную цену в 50 тысяч рублей за один квадратный метр жилплощади недостаточной. Оспаривать эту цену они будут в судах.

Об этом сегодня на рабочем совещании в мэрии сообщил первый замглавы администрации областного центра Олег Минкин.

По его словам, всего предстоит выдать 37 соглашений с собственниками о предоставлении единовременных выплат. В настоящий момент 26 собственникам документы вручены, 14 из них соглашений уже подписаны и властями, и людьми.

Дом №68 на набережной Дубровинского 1955 года постройки «потерпел крушение» в 7.47 утра 29 августа этого года. Произошло частичное обрушение стены одног и з подъездов.

Людей к этому моменту из дома успели эвакуировать. Те, кто выехать не захотел (семь жильцов), по счастливой случайности, не пострадали.

Впервые проблему разрушающегося дома публично поставило региональное отделение ОНФ. Было это в апреле 2017 года.

Дом давно был проблемным, текла кровля, появлялись трещины, он то проседал, то перекашивался. Дом изначально (в 1955 году) был построен с дефектами. Позднее (в 70-х годах прошлого века) к нему пристроили еще часть, там ситуация была чуть лучше, но крыша тоже текла.