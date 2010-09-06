В управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступило обращение гражданина о том, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Мценском районе Орловской области проводит ремонт трубопровода.

Земляные работы осуществляло ООО «Компания «Строймастер» без специального разрешения, выданного областными властями.

В итоге на площади 956,42 кв. метра произошло самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, сообщает Россельхознадзор.

Ответственное лицо компании привлечено к административной ответственности в виде штрафов суммой 10 тысяч рублей.