Бывшего директора МУП «Тепловик» в поселке Змиевка Свердловского района обвинили в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

Обвинительный приговор Свердловского райсуда вступил в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как следует из материалов дела, директор предприятия присвоила себе более 290 тысяч рублей. Эти деньги жители Змиевки заплатили за коммунальные услуги.

Суд согласился с мнением прокурора Свердловского района о виновности бывшего директора и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Кроме того, женщине будет запрещено заниматься финансовой и административно-хозяйственной деятельностью в организациях сферы ЖКХ в течение 2 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с экс-директора суммы причиненного ущерба в полном объеме.