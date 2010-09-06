12 декабря в городе Мценске Орловской области семиклассник нашел гранату Ф1 времен ВОВ, сообщает отдел Росгвардии в Орловской области.

Произошло это на территории местной спортивной школы, где в этот день велись ремонтные работы.

Администрация школы без промедлений сообщила о находке в МЧС и УФСБ по Орловской области.

В процессе выяснилось, что эта граната – не единственная. Мальчик рассказал, что незадолго до этого он нашел в земле такую же и отнес ее домой.

На место выехали специалисты орловского ОМОНа, которые . в квартире учащегося обнаружила (в ящике школьного стола) отлично сохранившуюся ручную «лимонку».

Граната отправлена на исследования, школьная территория осмотрена, с учащимися проведена беседа об алгоритме действий при обнаружении, сообщает Росгвардия по итогам происшествия.

Фото: отдела Росгвардии в Орловской области. Судя по всему, это и есть герой дня))).