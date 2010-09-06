13 декабря Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей А. Ларкина, который 27 июля взял в заложницы сотрудницу полиции, ранил ее и еще одного полицейского.

Суд посчитал, что оснований для отмены или изменения избранной им меры пресечения на более мягкую, нет.

Ларкина обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и в хищение огнестрельного оружия, с применением насилия опасного для жизни или здоровья.

27 июля в полицию позвонили жильцы дома на переулке Воскресенском в Орле. Они вызвали наряд из-за разошедшегося не на шутку жильца дома. По вызову приехала девушка – сотрудница ППС и стажер.

Иметь дело им пришлось с пациентом психбольницы, фигурантом по уголовному делу по тяжелой статье.

Он сначала ранил ножом стажера и девушку. Сотрудницу ППС он взял в заложницы, отобрав у нее табельное оружие.

Ларкин за руку провел ее от переулка Воскресенского по Детскому парку в Городской парк. При этом он периодически стрелял в воздух из боевого пистолета. Как потом сообщило следствие, было сделано не менее восьми выстрелов. В парке нападавшего блокировали и задержали.

Фото из архива: момент задержания преступника