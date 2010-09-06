Следственный комитет России проводит доследсвтенную проверку приземления вертолета на центральную площадь Орла. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

Инцидент имел место вчера, 15 декабря. Днем на центральную площадь Орла приземлился вертолет Robinson R-66.

Машина простояла на площади несколько минут, из вертолета никто не вышел, затем Robinson поднялся в воздух и улетел.

Пострадавших и разрушений нет. Вопрос о том, как это могло произойти, зачем прилетал в Орле это вертолет, а главное, почему он сел на центральную площадь города остается открытым.  

Ответить на эти вопросы должно следствие.

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