Орловская госавтоинспекция в ноябре в ходе обследования улиц Заводского района Орла составила акт по поводу огромной ямы вала на Карачевском шоссе, которая была и является причиной множества транспортных поломок и прочих неприятностей.

- Что самое страшное, эти разрушения в темное время не видны, что приводит к аварийным ситуациям, - рассказала журналистам ГТРК «Орел» представитель УГИБДД Елена Щербакова.

Ведомство выдало управлению коммунального хозяйства Орла (УКХ) предписание об устранении «знаменитой» ямы, которая в рейтинге орловских ям, могла бы претендовать на призовое место.

Предписании ГИБДД было проигнорировано, за это госавтоиспекция привлекла УКХ к административной ответственности.

Однако это не помогло, яма была непобедима, никто на борьбу с ней выходить не собирался.

- Никаких действий со стороны УКХ, а также подрядной организации, которая отвечает за содержание дороги, не проведены, - рассказала журналистам ОГТРК Елена Щербакова. В итоге в отношении УКХ составлено еще два административных протокола.

В целом, эта яма уже обошлась УКХ в 300 тысяч рублей (общая сумма штрафов). Ремонт ямы стоил бы в разы меньше.

УКХ является казенным учреждением и финансируется из бюджета города Орла.

Фото: кадр из сюжета ГТРК «Орел» - горожане сами как могли обозначили гиблое место на Карачевском шоссе