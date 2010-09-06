Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» по факту гибели работника компании «КомплектСнаб», сообщило управление Следственного комитета по Орловской области.

15 ноября этого года в Орле на территории реконструируемого производственного комплекса завода ООО «Интернешнл Вайнил Компании-Восток» под электрогазосварщик упал с шестиметровой высоты на бетонный пол.

Рабочий демонтировал трубы и упал, нарушив правила охраны труда. Мужчина умер на месте. Погибший был сотрудником компании ООО «КомплектСнаб».