Работники Орелэнерго оперативно восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение ,сообщает компания.

Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду стали причиной отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Мценского и Орловского районов Орловской области.

Устранением последствий непогоды занимаются бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Поступающие от потребителей заявки о нарушении электроснабжения отрабатываются в максимально сжатые сроки, сообщили в Орелэнерго.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.