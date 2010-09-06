Вечером 17 декабря на автодороге М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП.

На неустановленного пешехода допустили наезд две «Газели» и грузовик.

Авария произошла на 426 километре трассы. 52-летний водитель за рулем ГАЗ-330232 первым допустил наезд на пешехода, который оказался на его полосе движения. После этого на пешехода наехал ГАЗ-27573А, ехавший в попутном направлении. Следующим стал грузовик DAF, который ехал по встречной полосе.

От полученных травм, пешеход скончался на месте происшествия, сообщили в УИГБДД по Орловской области.

Также дорожные полицейские сообщили, что 44-летний водитель ГАЗ-27573А скрылся с места происшествия. Однако чуть позже его разыскали.