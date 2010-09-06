Бывший исполнительный директор филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илья Дисман задержан следственными органами СК РФ по Орловской области.

Илью Дисмана подозревают в мошенничестве и невыплате заработной платы.

Расследование указанного уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров взял на личный контроль.

Как установило следствие, с августа по ноябрь 2016 года 157 сотрудников «АСК Инжиниринг» не получали зарплату. Сумма задолженности составила более 5 миллионов рублей.

Кроме того, Илья Дисман по сговору с неустановленными лицами похитил более 136 миллионов рублей при строительстве многофункционального медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области, сообщили в региональном СК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.