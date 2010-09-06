Проверка прокуратуры Орловской области выявила факты уклонения от призыва на военную службу.

В ходе проверки установлено, что 27 призывников освобождены от призыва на военную службу районными призывными комиссиями.

Основанием стали акты исследований, проведенных областной клинической больницей. Однако, указанные в актах диагнозы, периоды лечения призывников, факты обращения к врачам не подтвердились.

В прокуратуре области сообщили, что в настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для проверки.

Кроме того, в суд направлены административные заявления о признании незаконными решений призывных комиссий, а также признании недействительными и подлежащими возврату выданных 27 призывникам военных билетов.