Проверка прокуратуры Орловской области выявила факты уклонения от призыва на военную службу.
В ходе проверки установлено, что 27 призывников освобождены от призыва на военную службу районными призывными комиссиями.
Основанием стали акты исследований, проведенных областной клинической больницей. Однако, указанные в актах диагнозы, периоды лечения призывников, факты обращения к врачам не подтвердились.
В прокуратуре области сообщили, что в настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для проверки.
Кроме того, в суд направлены административные заявления о признании незаконными решений призывных комиссий, а также признании недействительными и подлежащими возврату выданных 27 призывникам военных билетов.