Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего исполнительного директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Ильи Дисмана.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Орловской области.

18 декабря Дисману предъявлено обвинение по статьям мошенничество и невыплата заработной платы.

По данным следствия, Илья Дисман не выплатил зарплату 157 работникам компании на сумму более 5 млн рублей. Также обвиняемый мошенническим способом похитил более 136 миллионов рублей при строительстве медцентра Орловской областной клинической больницы.

Действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области, сообщили в региональном СК.

Расследование указанного уголовного дела руководитель регионального следственного управления Анатолий Щуров взял на личный контроль.