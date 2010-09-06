Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего исполнительного директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Ильи Дисмана.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Орловской области.
18 декабря Дисману предъявлено обвинение по статьям мошенничество и невыплата заработной платы.
По данным следствия, Илья Дисман не выплатил зарплату 157 работникам компании на сумму более 5 млн рублей. Также обвиняемый мошенническим способом похитил более 136 миллионов рублей при строительстве медцентра Орловской областной клинической больницы.
Действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области, сообщили в региональном СК.
Расследование указанного уголовного дела руководитель регионального следственного управления Анатолий Щуров взял на личный контроль.