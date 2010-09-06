По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома Орла.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нарушения были выявлены при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 104 по ул. Московская.

В ходе проверки было установлено, что в апреле 2016 года между Региональным фондом капремонта и ООО «Москомреставрация».

Проверяющие установили, что акты приемки были подписаны, несмотря на то, что часть работ на общую сумму 494 тысяч рублей фактически не выполнена.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Железнодорожного района Орла.