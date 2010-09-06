Орловский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор двум жителям Орловской области, которые летом 2015 года совершили двойное убийство с особой жестокостью.

Игоря Зуева и Руслана Лобаха приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Орловской области.

20 августа 2015 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в частный дом на улице Паровозной в Орле. Его хозяева посуточно сдавали комнаты в наем. Преступники потребовали от хозяйки дома – пожилой женщины и ее сожителя дать им в долг 1000 рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета. Получив отказ, злоумышленники напали на потерпевших, пытали их и в итоге забили до смерти.

Удары наносили руками, ногами, а также молотком, гардиной, табуретом, палкой, креслом, кусками замороженного мяса. При этом нападавшие истязали своих жертв: наносили им порезы ножом, душили. Мужчина погиб на месте происшествия, а женщина через несколько дней умерла в реанимации. Убийцы похитили у хозяев дома имущество на 60 тысяч рублей.

Этого было мало. Осужденные напали на находившихся в доме квартирантов - еще одного мужчину и двух женщин. Их тоже били, но им повезло больше: они остались живы.