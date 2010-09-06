Мценский районный суд приговорил местного жителя к 6 месяцам в колонии строгого режима за уклонение от административного надзора.



Как установил суд, в отношении жителя Мценска, освобожденного из исправительной колонии, были установлены административный надзор и ограничения на свободу передвижения.

Однако без разрешения надзорного органа подсудимый покинул территорию Орловской области, нарушив, таким образом, закон.

Суд в своем решении согласился с мнением гособвинителя о виновности жителя Мценска и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Орловской области.