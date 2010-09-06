Житель Орла осужден на 8 лет и 6 месяцев за покушение на сбыт наркотиков с помощью интернет.

Приговор вынес Северный районный суд Орла.

Как как было установлено, подсудимый августе 2015 года в составе организованной пытался продавать наркотики на территории города.

Для этого он использовал интернет. Деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. руб, говорится в сообщении прокуратуры Орловской области.

Приговор в законную силу не вступил.