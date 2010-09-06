В полицию обратились жители дома в Северном районе Орла, которые сообщили о шуме в подъезде.

На место был направлен наряд полиции.

«В процессе общения с молодым парнем 1997 года рождения полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и проведенное медицинское освидетельствование», - сообщили в УМВД по Орловской области.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для составления административного протокола. Там в ходе личного досмотра у него в кармане был найден пакет с белым порошком.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик («соли»). Парень рассказал, что купил наркотик бесконтактным путем и хранил для личного потребления.

По факту незаконного хранения наркотических средств в значительном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет ведомство.