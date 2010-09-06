Орловский областной суд приговорил к длительным срокам лишения свободы ранее судимых Алексея Фомина и Юрия Артемова.

Суд признал их виновными по статье «убийство лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений».

Суд установил, что 5 августа 2015 года, Фомин и Артемов, распивали алкоголь возле здания билетной  кассы в п. Залегощь. Увидев проходящего мимо местного жителя - инвалида 1 группы, они избили его.

После этого, Фомин и Артемов удушили инвалида шпагатом, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых и назначил Фомину – 16 лет, Артемову – 17 лет лишения свободы. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении прокуратуры.

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