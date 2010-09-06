Орловская полиция вскрыла работу притона для употребления наркотиков, который располагался в многоквартирном доме в Заводском районе Орла.

Как сообщает УМВД по Орловской области, к оперативникам поступила информация о том, что 33-летний орловец организовал в своей квартире притон.

Проверка подтвердила достоверность этой информации. В ходе оперативных мероприятий в этой квартире были задержаны 10 человек, все в состоянии наркотического опьянения. Они привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

В квартире было изъято множество шприцов, а также другие наркотические приспособления.

Против хозяина квартиры возбуждено уголовное дело статье 232УК – «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Содержателю притона грозит до четырех лет лишения свободы.