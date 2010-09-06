В Покровском районе Орловской области 21-летний гражданин незаконно хранил в сарае более 150 г наркосодержащего растения , сообщает УМВД по региону.

В полицию поступила информация, что безработный житель деревни Липовец незаконно хранит и употребляет наркотики.

При проверке эта информация подтвердилась. В хозяйственной пристройке оперативники нашли мешок с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это конопля общим весом 153,8 грамма.

Парень рассказал, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.