В Орле пресечена деятельность группы, специализирующейся на распространении героина в особо крупном размере, сообщило УФСБ по Орловской области.

Сотрудниками ведомства обнаружено и изъято более килограмма героина.

Наркотики сбывались через тайниковые закладки в подвалах и стенах жилых домов. Адрес очередного тайника распространители сообщали клиентам после оплаты и поступления денежных средств через электронные системы.

В настоящее время один из членов межрегиональной преступной группировки задержан, ему предъявлено обвинение.

УФСБ по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Наказание за деяния, предусмотренные данной статьей, предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Фото УФСБ по Орловской области. Изъятый героин.