Два жителя Орла стали фигурантами уголовного дела по фактам торговли суррогатным алкоголем.

Дело возбудил СК по оперативным материалам УМВД.

Полиция с ноября по декабрь 2016 года зафиксировала четыре факта хранения и реализации подозреваемыми  алкоголя, опасного  для жизни и здоровья.  

У торговцев изъяли 20 бутылок с этикетками известных алкогольных брендов.

Продавали суррогат прямо из автомобилей. Клиенты находились через соцсети и среди знакомых, сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

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