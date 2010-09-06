Два жителя Орла стали фигурантами уголовного дела по фактам торговли суррогатным алкоголем.

Дело возбудил СК по оперативным материалам УМВД.

Полиция с ноября по декабрь 2016 года зафиксировала четыре факта хранения и реализации подозреваемыми алкоголя, опасного для жизни и здоровья.

У торговцев изъяли 20 бутылок с этикетками известных алкогольных брендов.

Продавали суррогат прямо из автомобилей. Клиенты находились через соцсети и среди знакомых, сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.