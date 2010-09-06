Полковника полиции, начальника отдела по борьбе наркотиками мценского отдела полиции Владимира Свиридова на два месяца заключили под стражу.

Такую меру пресечения избрал для него суд, сообщают «Орловские новости».

Владимир Свиридов был задержан 7 апреля по подозрению в причастности к смерти своей гражданской жены. По версии следствия, в ночь на 7 апреля он в ходе конфликта забил женщину до смерти. Она умерла на месте трагедии, в квартире. После задержания полицейский признал свою причастность к ее смерти.

Начальник УМВД по Орловской области назначил проведение служебной проверки.

- В случае установления вины полицейского он будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию в региональном управлении МВД.