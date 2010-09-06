Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у орловской студентки ювелирные украшения и деньги на общую сумму около 40 тысяч рублей, сообщает УМВД по Орловской области.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что на ул. Полесской к ней подошла неизвестная, которая представилась потомственной гадалкой.

Она сообщила девушке, что ее маме угрожает смертельная опасность и для снятия порчи необходимо провести ритуал. Студентка пошла домой и вынесла мошеннице денежные средства в сумме 10 700 рублей и золотые украшения: два кольца, серьги и цепочку.

Гадалка завернула средства в бумагу и провела некий магический ритуал. После  этого попросила еще денег. Девушка ушла за ними, а когда вернулась то увидела. Что гадалка исчезла вместе с ее имуществом и деньгами

Возбуждено уголовное дело по  статье «мошенничество».

Полиция рекомендуют гражданам быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Не доверяйте им, не сообщайте какую-либо личную информацию о себе, родных и материальном положении.

Также полицейские просят жителей города и области поговорить со своими старшими родственниками и рассказать им о подобных случаях. А также проследить, чтобы у пенсионеров дома и в мобильном телефоне были записаны номера родных, знакомых, которым вы доверяете, полиции и социальных служб, куда пожилые люди смогут дозвониться в случае встречи со злоумышленниками.

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