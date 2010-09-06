Преступная группа из шести человек, специализировавшаяся на совершении разбойных нападений на индивидуальных предпринимателей предстанет перед судом.

Орловские следователи завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ «Разбой» в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемой в разбойных нападениях на предпринимателей в нескольких областях – Орловской, Калужской, Курской, Тульской, Владимирской, говорится в сообщении УМВД России по Орловской области.

Напомним, что в августе 2015 года сотрудниками орловской полиции была проведена спецоперация по задержанию злоумышленников. Полицейские задержали пятерых членов организованной преступной группы в доме, расположенном в деревне Пронино. В доме также обнаружили двух избитых и связанных мужчин. Спасенные оказались предпринимателями, которые приехали в Орловскую область из Краснодарского края.

Из их рассказа выяснилось, что на телефон одного из потерпевших поступил звонок. Неизвестный предложил продать партию скота по выгодной цене. Предприниматели приняли предложение и приехали для совершения сделки в указанное место. Там подозреваемые напали на них, связали и, не обнаружив при покупателях крупной суммы наличными, стали требовать перевести их деньги на свои счета. Однако сделать это они не успели. Орловские полицейские успели вовремя.

При обыске помещения полицейские обнаружили два пневматических пистолета, восемь мобильных телефонов и маски с прорезями для глаз

Шестого участника группы, полицейский задержали в автомобиле с московскими номерами, когда тот наблюдал за дорогой к деревне Пронино с федеральной трассы.

Злоумышленниками оказались шестеро граждан соседних стран. В ходе была установлена причастность задержанных фигурантов не только к преступлению на территории Орловской области, но и к семи аналогичным фактам разбойных нападений на граждан, совершенных на территории Тульской, Владимирской, Калужской, Курской, Смоленской областей.