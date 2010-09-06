В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло в начале апреля.

Об этом сообщает МВД России.

- В начале апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Казначеево Орловского района, принадлежавшего 91-летнему ветерану войны. Постройка выгорела полностью, а о судьбе хозяина ничего не было известно. Через несколько часов в лесополосе около деревни Казначеево со следами насильственной смерти было обнаружено тело пенсионера, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что  к убийству причастен 22-летний житель деревни Казначеево Орловского района, который после совершенного преступления  уехал в Москву на заработки.

Там его и задержали. По предварительной версии, преступник встретил пенсионера в лесу и нанес ему телесные повреждения, от которых тот умер на месте.

Дом ветерана местный житель поджег, чтобы скрыть преступление. Сейчас подозреваемый доставлен в Орловскую область.

Отрабатывается версия корыстного мотива совершения преступления, сообщает МВД.

Фото: место убийства ветерана. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Компания Danone закрывает завод в Орле – СМИ

2. МВД России сообщило о хищении 136 млн рублей при строительстве орловского «Титаника»

3. СК проверит строительство проблемного дома на ул. Панчука в Орле

4. В Орловской области на строительстве дорог в двух районах украли 28 млн рублей

5. В горсовете Орла прокомментировали зеленые» двери в историческом особняке

 

 

 

 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

 

ВНИМАНИЕ!

«Газпром межрегионгаз Орел» сообщает об изменениях в квитанции 

Подробнее 

 

 

Сбербанк реализует объекты недвижимости в Ливнах, Хотынце и Красной заре 

Сбербанк сообщает о реализации объектов недвижимости в Ливенском и Должанском районах 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

 

В СТРАНЕ 

«Ъ»: Местное самоупразднение

Госдума подготовила жесткий вариант реформы местного самоуправления Читать

 

Как орловцы осваивают новые проездные билеты 

С нового года в Орле по решению горсовета изменились порядок пользования проездными билетами и их стоимость.

 

Территория закона

Налоговая служба - об имущественных налогах, льготах и сроках

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ