В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло в начале апреля.

Об этом сообщает МВД России.

- В начале апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Казначеево Орловского района, принадлежавшего 91-летнему ветерану войны. Постройка выгорела полностью, а о судьбе хозяина ничего не было известно. Через несколько часов в лесополосе около деревни Казначеево со следами насильственной смерти было обнаружено тело пенсионера, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что к убийству причастен 22-летний житель деревни Казначеево Орловского района, который после совершенного преступления уехал в Москву на заработки.

Там его и задержали. По предварительной версии, преступник встретил пенсионера в лесу и нанес ему телесные повреждения, от которых тот умер на месте.

Дом ветерана местный житель поджег, чтобы скрыть преступление. Сейчас подозреваемый доставлен в Орловскую область.

Отрабатывается версия корыстного мотива совершения преступления, сообщает МВД.

Фото: место убийства ветерана.