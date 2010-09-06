Управление Следственного комитета по Орловской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей.

27 июля прошлого года один из фигурантов этого дела несколькими выстрелами в автомобиле убил мужчину, который ранее одолжил ему крупную сумму денег.

Убив кредитора, преступник забрал его золотую цепочку и деньги, а потом позвал на подмогу приятеля. Вместе они вывезли тело в лесополосу, где закопали потерпевшего, а затем сожгли его автомобиль, сообщает орловский СК.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по нескольким статьям УК: убийство, незаконные хранение, перевозка, ношение оружия, боеприпасов, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленное уничтожение чужого имущества, укрывательство преступлений.