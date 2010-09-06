Телеканал «360» опубликовал видео допроса убийцы ветерана Великой Отечественной войны. 

На видео молодой человек, совершенно нормальной наружности, спокойно рассказывает, как он убивал 91-летнего ветерана войны. Житель деревни Казначеево Орловского района Орловской области встретил в лесополосе своего соседа, ветеран войны.  

- Ни с того ни с сего я начал его избивать. Состояния аффекта такое было, минуты полторы-две я его избивал, - признается он. Сначала ударил левой рукой, потом - правой. Он упал. потом я начал бить его ногами. Избивал его правой ногой раз 15-20.... Состояния аффекта какое-то такое было, минуты полторы-две я его избивал. После этого я остановился, минуты две, наверное, стоял, думал: что я натворил?, - рассказал он. 

22-летний житель Казначеево, который теперь сядет в тюрьму всерьез и надолго, сказал, что раскаивается в содеянном. Но он понимает, «машины времени не существует, и исправить ничего нельзя.

- Трясло как собаку, первый раз в жизни такое. Не было желания оставаться, не было мысли, чтобы улики скрыть или что-то там сделать. Понимал, что дурак, - говорит молодой человек. 

В начале апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Казначеево Орловского района, принадлежавшего 91-летнему ветерану войны. Постройка выгорела полностью, а о судьбе хозяина ничего не было известно. Через несколько часов в лесополосе около деревни Казначеево со следами насильственной смерти было обнаружено тело пенсионера. 

А через некоторое время по подозрению в убийстве в Москве был задержан 22-летний житель той же деревни. После произошедшего он уехал в столицу на заработки. Задержанного доставили в Орловскую область. 

На фото: место убийства ветерана войны. Источник: МВД РФ. 

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