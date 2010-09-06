Бывший директор МУП «Ритуально-обрядовые услуги» Орла Екатерина Стрелец на два месяца оставлена под домашним арестом.

Такое решение принял Заводской районный суд Орла, сообщают «Орловские новости».

Екатерина Стрелец, приехавшая в Орел из Санкт-Петербурга, побывав на двух руководящих должностях, в апреле этого года стала фигурантом громкого дела о взятке.

Будучи директором МУП «Управление коммунальным хозяйством» Орла, она, по версии следствия лично получила 200 тысяч рублей а качестве взятки от гендиректора двух компаний. Дело было возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере» управлением Следственного комитета по Орловской области по оперативным материалам регионального УФСБ.

2 мая ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В мае в СМИ появились распечатки протокола допроса Екатерина Стрелец, которая в своих показаниях, называла известные в Орловской области фамилии. На следующий день после публикации протокола, она написала прокурору Орловской области жалобу, в которой сообщила, что отказывается от части показаний, и никакой взятки не получала.