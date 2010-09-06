Судебное дело в отношении руководителя УК в Орловском районе «Жилсервис «Стрелецкое» и «Водсервис» Владимира Шананина завершено.

Проверка прокуратуры показала, что деньги, собранные с жителей обслуживаемых домов, направлялись не в ресурсную компанию, а расходовались на нужды УК, сообщает пресс-секретарь ООО «Орловский энергосбыт» Юлия Дейнека.

За причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием Орловский районный суд приговорил Владимира Шананина к 2,4 годам лишения свободы условно, а также к 400 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

А чтобы возместить ущерб ресурсной компании, суд также наложил арест на имущество и денежные средства осужденного.

Если должник добровольно не погасит задолженность, имущество Шананина пойдет на реализацию. Однако это не покроет даже половины суммы долга. Поэтому арест наложен также заработную плату должника и иные появившиеся доходы пока долг не будет погашен полностью.

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